Buca in strada e foratura: attendo il mio rimborso

Il 7 luglio 2025 mentre l’auto transitava sulla strada provinciale, in prossimità della rotonda in uscita da Nozza verso Vestone è stata coinvolta in un sinistro, causato dalle condizioni del manto stradale. Nello specifico, il veicolo è finito in una profonda buca presente sull’asfalto impattando contro lo spigolo vivo del tombino adiacente. L’urto ha provocato l’immediata foratura dello pneumatico e la conseguente perdita di pressione, tanto da costringerci a fermarci circa 400/500 metri più avanti, sul ciglio della strada provinciale, per l’impossibilità di proseguire la marcia. Il soccorso stradale ha provveduto al traino presso la carrozzeria più vicina, dove è stato sostituito lo pneumatico danneggiato, per un costo di euro 135. A distanza di qualche giorno è stata presentata alla Provincia formale richiesta di rimborso, corredata da dettagliata documentazione dell’accaduto, comprese le fotografie che testimoniavano le condizioni della strada e il danno subito. Sono stati necessari circa dieci mesi per ottenere un riscontro. Soltanto nel maggio 2026 è giunto un atto di transazione e quietanza a totale definizione, che è stato prontamente sottoscritto e rispedito. Ma il tempo ha continuato a scorrere. A distanza di tre mesi dalla sottoscrizione della transazione, la situazione non è ancora sbloccata e quanto concordato non è stato corrisposto. A questo punto la domanda è inevitabile: perché sono stati necessari dieci mesi per arrivare al riconoscimento di un danno e perché, trascorsi altri tre mesi dalla firma della transazione, il rimborso non è ancora arrivato? Tredici mesi complessivi durante i quali non sono mancati solleciti e richieste di riscontro. Mi chiedo, quindi, se tempi di questo genere possano essere considerati compatibili con i principi di tempestività, efficacia e buona amministrazione che dovrebbero caratterizzare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadino.

Fabrizio Bellorio