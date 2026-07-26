Brescia promuove tutti, ma premia pochi

Esami di maturità, tutti promossi. Tutti promossi a Brescia, lodi poche. Il cantiere scuola presenta ancora una volta una fotografia dell’Italia dove la scuola è ancora un ascensore sociale a macchia di leopardo. Voti alti fascia 90/100 sono concentrati al Sud. Un’esperienza personale, un istituto scuola secondaria zona Trapani, una classe quinta aveva più Lodi che quasi tutta la Lombardia. Sicuramente voti meritatissimi, ciò è in contraddizione con i dati Invalsi, ove la situazione è rovesciata. Perché? Forse gli esaminatori (con percentuali elevate di provenienza dal Sud) sono più severi al Nord? Forse gli studenti del Nord sono ammessi agli esami con meno crediti scolastici? Il merito, il talento trovano più spazio al Sud rispetto al Nord? Da preside al Capirola ho seguito tutti gli scrutini per cercare omogeneità nelle classi e lenire certe frustrazioni di docenti riversate sugli studenti. Con amarezza constato quanto sia ancora difficile capire profondamente, che lo studente è una persona, non un numero. Il caldo di questi giorni e le aule non rinfrescate sicuramente non sono stati d’aiuto. Scusate la predica da preside passionaria.

Ermelina Ravelli