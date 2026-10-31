Brescia «la piccola» ma con un grande e bel potenziale

Noto con piacere, leggendo sui quotidiani, che la giunta in carica, con gli assessorati competenti, sta rimettendo a nuovo alcune vie e scorci caratteristici e pittoreschi del centro di Brescia, dando atto che sono veramente eseguiti a regola d’arte. Una grande città come Brescia e del resto come tutte le città, è formata da un centro storico, il cuore pulsante, e da periferie abitate da moltissime persone, periferie che purtroppo a mio avviso non ricevono tutte le attenzioni e premure del centro. Vi sono molte zone ahimè lasciate all’incuria, da tempo, che meriterebbero azioni decise e non marginali, garantendo in questo modo, un minimo di decoro per la gente che in questi luoghi vive e lavora. Abbiamo moltissimi parchi, spesso non seguiti e curati come meriterebbero, dovrebbero avere una maggiore attenzione dedicata alla loro cura e protezione, garantendo con controlli seri una fruibilità da parte dei cittadini, cittadini che, a mio avviso, latitano per tante ragioni. Brescia è una piccola grande città. Ha tutto quello che serve, è splendida, a lei manca solo un abbraccio completo e non limitato da parte di chi è titolato per farlo.

Gianluigi Lussana