Brescia-Friuli, un’amicizia lunga mezzo secolo

Il Fogolar Furlan di Brescia, in occasione del cinquantesimo anniversario del Terremoto in Friuli, vuole dedicare una serata a una grande e duratura amicizia: quella tra Brescia e i territori del terremoto in Friuli. A Brescia dalle braccia forti, che è corsa in aiuto, che ha ricostruito, che ha abbracciato una terra dolente e abbattuta. A Brescia, presente sempre, anche dopo che il tempo e gli sforzi avevano ricostruito case e attenuato il dolore. Per questo motivo e per la memoria di chi ha perso la vita sotto le macerie, il Fogolar Furlan con il patrocinio di Ente Friuli nel Mondo vuole dedicare un concerto davvero speciale. Il Coro polifonico di Ruda, coro fortemente friulano, ma che si esibisce in tutto il mondo, vincitore di oltre 40 premi internazionali, si esibirà un concerto venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20.30 nella splendida cornice del Santuario della Madonna delle Grazie a Brescia. Il Fogolar Furlan di Brescia è felice di invitarLa perché il Friuli non dimentica gli amici veri che l’hanno aiutato a rialzarsi nel momento più buio.

Sandra Treppo

Presidente della sezione bresciana del Fogolar Furlan