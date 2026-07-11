Brave le infermiere di Ats Montichiari. Un grazie di cuore
Mi permetta di utilizzare questa pagina per ringraziare le infermiere dell’Assistenza Domiciliare Integrata dell’ATS di Montichiari che mi hanno permesso di accompagnare il mio papà sino alla fine assistito a casa sua, circondato dall’affetto dei suoi famigliari. Queste lavoratrici sono veri angeli che entrano nella tua vita in punta di piedi, con professionalità e sensibilità verso il paziente e, cosa di non poco conto, verso i famigliari che li seguono sostenendoli in questo non sempre facile percorso. Sono infermiere di cui poco si sente parlare, ma senza di loro l’assistenza a persone fragili diverrebbe difficoltosa. Un grazie di cuore a Raffaella, Cristiana, le colleghe e la loro referente.
Enrica Zanoletti
Montichiari
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