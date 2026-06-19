Brava orchestra e bella location. Binomio vincente

Avendo partecipato al concerto dell’orchestra «Le Risonanze» al Brolo di Sant’Anna nella splendida cornice del nostro orto solidale, vorrei condividere la grande gioia per una iniziativa capace di accarezzarti il cuore suscitando forti emozioni. L’altra sera le stelle non stavano a guardare, non erano quegli straordinari corpi celesti ad illuminare il cielo. Solo verso la fine del concerto, un paio di stelle si sono fatte vedere, ma da lontano, come se avessero deciso di lasciare ad altri di risplendere la loro luminosità. E in effetti, al Brolo, a brillare al posto delle stelle sono state le persone dell’orchestra sinfonica inclusiva «Le Risonanze», che prevede l’integrazione attiva di persone con disabilità, affiancate da musicisti professionisti ed educatori specializzati. Il Brolo è già bello di suo, ma se lo vedi quando il sole tramonta dietro la collina è ancora più bello. Abbiamo anche avuto una non prevista ma alquanto gradita sorpresa, con piccole ballerine che danzavano al ritmo della musica. Vorrei pertanto ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questa splendida serata, dai fantastici componenti dell’orchestra con la loro direttrice alla cooperativa San Giuseppe di Fiumicello, perché ci hanno regalato emozioni intense e belle.

Vito Lancellotti