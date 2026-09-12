Bonus edilizio, non scordiamo le responsabilità

Con riferimento al Bonus edilizio è facile fare confusione. Il governo Conte lo ha gestito per soli 6 mesi. I governi che si sono succeduti si sono guardati bene dal chiuderlo. È noto che il bonus edilizio e la cessione dei crediti d’imposta hanno trovato ampiamente il sostegno di tutte le forze politiche di centrodestra e che lo hanno difeso nel tempo, chiedendone la proroga e l’ampliamento della platea dei beneficiari. Molti componenti dell’attuale governo ne hanno beneficiato. Come per alcuni casi del Reddito di cittadinanza, si è evidenziato un sistema fraudolento da parte di alcuni che hanno approfittando in modo scorretto di una norma fatta per proteggere i più deboli e ancora peggio è stato per il Bonus edilizio. Quindi non dimentichiamo le responsabilità politiche di chi ha effettivamente e in pratica gestito questi aspetti.

Mario Margotti

Milzano