Ho letto più volte sul nostro giornale pareri e segnalazioni su rincari delle fatture di A2A per la luce e il gas delle utenze domestiche mentre la proprietà A2A insiste dicendo che hanno abbassato notevolmente i costi e il rincaro delle bollette, mentre questo è palesemente falso. Vede direttore in questa situazione vedo principalmente molta ipocrisia dal momento che A2A gestisce in autonomia quattro diverse aziende di fatto spostando miliardi provenienti dai contribuenti; di fingere di preoccuparsi del fatto che nella realtà gli stessi contribuenti non arrivano a fine mese.

Giuseppe