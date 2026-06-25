Bivacco Linge. Un nuovo edificio per me fuori luogo

Essendo frequentatrice e amante della montagna, vorrei portare alla vostra attenzione e a quella degli organi preposti il mio disappunto sulla nuova costruzione nei pressi del bivacco Linge. La giornata di ieri è iniziata sotto i migliori auspici, infatti meteo perfetto, luogo magnifico, i laghetti di Monticelli ci aspettavano con le loro acque cristalline. La mente adesso ritrova il suo equilibrio, il corpo fatica a salire ma viene ampiamente ripagato da ciò che ci circonda. Fino a quando ci si trova davanti a questo casermone che ha letteralmente macchiato la giornata perfetta. Si parla tanto di valorizzazione del territorio (e qui siamo nel Parco Nazionale dello Stelvio) dove peraltro sono cresciuta ed ho vissuto la mia adolescenza, precisamente nel paesino di Pezzo. Stupore e sdegno per questa costruzione che reputo in forte contrasto con l’architettura tradizionale alpina e col resto del paesaggio. Penso ai selvatici che qui sono di casa, cosa direbbero se avessero il dono della parola.

Viviana Salvetti