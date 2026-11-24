Ho partecipato il 18 novembre all’incontro «Ambiente e Sviluppo» di Libera Brescia e non nascondo la profonda delusione per la superficialità dell’incontro. I politici partecipanti, pur celando le loro intenzioni dietro belle parole, erano in realtà intenti a cercare di convincerci che Bess e Data Center siano opere necessarie e che la popolazione deve accettarli senza opporsi. Non è stato minimamente affrontato il problema reale che stiamo vivendo qui a Brescia, come in tanti altri Comuni italiani, ovvero l’assalto alla diligenza, e la diligenza è il nostro territorio. In nome dell’emergenza energetica ora è possibile avanzare domanda per installare un impianto Bess o Data Center con procedure iper semplificate anche su terreni agricoli. Ma sapete cosa vuole dire questo? Che una società compra un terreno agricolo 10 euro al metro quadro e il giorno dopo ha in mano un terreno edificabile che vale 100/1.000 euro al metro. Questo ha fatto esplodere ovviamente le richieste per questi impianti e quello che sta accadendo lo vediamo a Flero e Fornaci: 150.000 metri quadrati di terreni agricoli trasformati in industriali per farci 4 Bess, cui si aggiungerà a breve un Data Center, senza che la popolazione venga informata o possa opporsi. Politici, tirate giù la maschera, state svendendo la nostra terra a società con sede a Singapore. È inutile che vi nascondiate dietro affermazioni tipo «noi favoriremo la costruzione degli impianti in aree industriali dismesse»: bisogna obbligare a costruire su aree dimesse, altrimenti il guadagno è troppo alto per fermare la mostruosa speculazione edilizia in atto.

Valter Brevi

Fornaci Brescia