Bello sfilare senza la paura di essere giudicati o derisi

Il 5 settembre ho partecipato al Brescia Pride. È stato bellissimo vedere tante persone gioiose sfilare per la nostra città. Mi sono piaciute la spontaneità di tutti e la gioia di vivere. Sarebbe bello un mondo in cui Ciascuno sia libero di vivere la sua vita nel migliore dei modi senza la paura del giudizio e della cattiveria degli altri. Direi che dal 1976, anno di uscita della bellissima canzone Pierre dei Pooh, i tempi dovrebbero essere finalmente maturi.

Lettera firmata