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Lettere al direttore
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Bello l’orologio astrario, ma è rotto quello moderno

Ho letto l’articolo sull’Astrario apprezzandolo interamente. Lo terrò sicuramente in archivio a disposizione dei miei nipoti. Prendo comunque l’occasione per segnalare che l’orologio, più moderno, posto al di sotto dell’Astrario non funziona da moltissimo tempo. Sarebbe ora di sistemarlo perché, come ho potuto constatare personalmente, molta gente venuta nella nostra bella città per turismo, si lamentava che fosse non funzionante.

Gengi

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