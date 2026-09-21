Basta sussidi per i minori che commettono reati

Ritengo che la proposta del sindaco di Legnago, Paolo Longhi, di sospendere i sussidi destinati ai nuclei familiari di minori (italiani e stranieri, senza distinzione di religione o provenienza) che commettono reati rappresenti un efficace strumento di deterrenza, che andrebbe bene estendere anche a Brescia e provincia. Si propone di condizionare l’erogazione di benefici pubblici non essenziali alle famiglie al rispetto delle regole da parte dei figli minori o giovani adulti. In caso di reati, verrebbe sospeso il sostegno economico, subordinandone il ripristino a un percorso obbligatorio di responsabilizzazione. L’obiettivo è introdurre una deterrenza concreta contro la criminalità giovanile, bilanciando il sostegno della collettività con il dovere al rispetto della legalità, indipendentemente dall’origine degli individui. Chi sbaglia deve risarcire i danni. Nel caso in cui il responsabile sia minorenne, tale responsabilità deve ricadere anche sulla sua famiglia.

Gianmarco Dosselli

Flero