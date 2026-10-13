Barbanzè e Shangai, ricordi di infanzia

Qualche giorno fa un lettore chiedeva se qualcuno si ricordava del gioco del Barbanzè... In effetti mi ha smosso il ricordo di giochi sotto il tendone di una Colonia Estiva a Cesenatico negli anni ’70: il Barbanzè se non ricordo male (non voglio googolare o chiedere all’AI) era semplicemente un filo di ferro piegato al vertice in modo da formare una specie di asola: lo si lanciava in aria e si cercava di farlo atterrare verticalmente su una specie di torta di sabbia un po’ pressata. Non ricordo se il vincitore fosse quello che faceva atterrare il filo di ferro verticalmente e al centro della torta, già era difficile farlo piantare in verticale, visto il leggero peso. Questo è quello che mi ricordo. Ricordo però anche un altro gioco, forse più conosciuto, quello chiamato Shangai.

Claudio Mor

Rovato