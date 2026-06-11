Baby gang, armi bianche e zone fuori controllo

Dai mass media, ogni giorno leggo notizie che provengono da diverse parti d’Italia e che riguardano il fenomeno delle baby gang. Secondo la mia visione, le bande non hanno una realtà tangibile, se interpretate alla luce di chi afferma l’esistenza dei coltelli. La presenza di armi bianche si lega a zone fuori controllo, migrazioni incontrollate e gruppi che operano illegalmente. Al di là delle criminali bande italiane, è sorprendente, ma non inaspettato, che nell’Ue sia consentita la libera circolazione dei migranti irregolari tra gli Stati membri.

Gianmarco Dosselli

Flero