Avresti compiuto cent’anni oggi. Io ti ricordo così
20 giugno 1926, se il tempo fosse solo rinchiuso in un vecchio giradischi giallo sopra una mensola impolverata, alzerei quell’asticella per riportare indietro il tempo all’inizio, a quel giorno che il mondo ti aprì la porta della vita e posso immaginare quel giorno il più lungo d’estate, pieno di profumi e di allegria, con il vento leggero che passa per le vie del paese tra i fiori di lavanda e gelsomino e i raggi del sole caldo riflessi sulle onde leggere del lago. Oggi come allora è un giorno speciale, viverlo guardando il mondo in modo diverso e attraverso i miei occhi e viverlo per te, vivere questa giornata piena di emozioni e sentimenti perché la musica della tua vita continua a suonare e quel vecchio giradischi continua a farlo anche se tu non ci sei più, questo giorno sarà il più lungo come allora pieno di festa. Vorrei che questa lettera possa raggiungerti là, oltre il cielo e lo spazio per farti sapere che oggi sarà dedicata solo a te. Buon compleanno papà per i tuoi 100 anni, un secolo che il tempo non deve portarsi via in silenzio. Al mio papà Franco... Ti voglio bene, 20 giugno 2026.
Mariateresa Bonetti
Rovato
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