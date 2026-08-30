Avrei preferito «Il sole brillava di luce non vera»
La canzone di Guccini che mi accompagna è Il vecchio e il bambino. Ma non l’avete messa nella lista da votare nel sondaggio online.
Ugo
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
La canzone di Guccini che mi accompagna è Il vecchio e il bambino. Ma non l’avete messa nella lista da votare nel sondaggio online.
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