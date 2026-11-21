Si è spenta una luce grande sulle coscienze. La voce di Augias assomigliava, per analogia, a quei potenti fari che, posizionati dove non possano colpire direttamente gli occhi, illuminino intere piazze e ne mettano in risalto la bellezza, tanto dell’insieme quanto di ogni singolo particolare architettonico, così che niente sfugga a chi sappia leggere e comprendere la bellezza. Kalòs kài agathòs: il bello e il buono del pensiero limpido, trasmesso con quella qualità vocale che temo appartenesse soltanto a lui, capace di tradurre in quiete anche gli argomenti più duri da digerire, così da raggiungere senza urti negli spigoli le coscienze, purché non troppo sopite. Già, le coscienze; c’è stato un grande esodo di queste attitudini della mente. Muovono compatte via dall’etica e verso l’irreversibilità del niente intellettivo. Corrado Augias possedeva, penso per sua natura, un senso musicale della parola, tale da trasmettere tutta la bellezza del bene in armonia con certi suoi giudizi inappellabili, quando era chiamato a parlare di guerre, di massacri, di torti, di nefandezze, di atti spregevoli e di individui spregevoli. Questi ultimi, soprattutto, li annientava con la forza mortificante dell’onestà, ma nei suoi giudizi, sempre in virtù del tono pacato con il quale venivano espressi, era udibile fino alla visibilità fisica l’indicazione verso una via, quella del ravvedimento, del rimedio, della capacità di discernimento fino a qualche istante prima sconosciuta. Ora, però, ho il timore che resteremo soli con quegli individui. Lo scudo protettivo che il suo timbro gentile stendeva sopra le cose s’è dissolto. Ecco un uomo che mancherà davvero, ho pensato la mattina del 19 novembre di quest’oscuro e greve 2026. Mi auguro che abbia fatto scuola di vita e di comunicazione, quel vecchio signore gentile con la voce accogliente, mistico della laicità come pochi, o come nessuno del tutto. Mi auguro che abbia trovato seguaci all’altezza del compito, perché fare del giornalismo d’effetto è facile, data la volgarità del gusto corrente. Ma un tale effetto dura quanto un triccheballacche, poi si spegne e arriva subito quello che ne spara un altro. Che invece dura, almeno nella mia poca memoria, è la parola autentica, che per quanto forte, per quanto sentenziale, non viene mai meno alla nobiltà del bene. Lunga vita a Corrado Augias.

Paolo Buzi

Brescia