Assisto mia madre, ma quanta rabbia per la burocrazia

La mia storia è di figlio convivente che accudisce 24 ore al giorno la madre novantaduenne a casa, allettata, con invalidità riconosciuta. Per questo ho rinunciato al lavoro e mi sono messo in aspettativa non retribuita. Ora, sapendo che Regione Lombardia fa un bando per contributi a cargiver, mi presento con la mia domanda e tutti i documenti originali e in copie richiesti. Già la cosa comincia male, dato che le assistenti non ritengono il modulo corretto (invece poi risulterà correttissimo), poi mi si comunica che il certificato di multifunzionalità rilasciato da una geriatra che lavora in una struttura comunale non è valido; devo rivolgermi perciò ad un geriatra pubblico o privato convenzionato (Domus, Poliambulanza, Fatebenefratelli). Lo chiamo e mi vengono chiesti 250 euro per visita geriatrica a domicilio, per certificare ciò che è già stato certificato dalla geriatra! Ma Asst di Brescia, a differenza delle Asst confinanti, così mi è stato riferito, ha emesso una sua delibera che ammette solo geriatri pubblici o convenzionati che naturalmente per visita a domicilio si contano su una mano e devono essere pagati dal privato. Ora per partecipare ad un bando che non so che esito darà, devo versare una gabella di 250 euro per il certificato. Le sembra corretto? Mi è stato detto che sono amareggiato... io direi che sono arrabbiatissimo!

Massimiliano Girelli