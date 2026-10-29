Articolo fazioso, non rinnoverò l’abbonamento

Caro Angelo, le sue parole sono una stilettata al cuore. Non tanto per la chiosa finale (non ci prenda per presuntuosi, ma l’abbonamento è un valore: ci perderebbe lei) bensì perché non riconoscendosi in un articolo o in un commentatore lei non si sente rappresentato dal quotidiano intero. Ma il nostro Giornale, caro Angelo, è un coro. Un coro eterogeneo, polifonico, non per caso. Libertà di opinione e varietà di pensiero costituiscono un patto, ciò in base a cui vorremmo essere giudicati. Se un editoriale non l’è piaciuto o lo ritiene fazioso, ci spiace, ma ci sta, lo comprendiamo (a volte pure noi la pensiamo diversamente dai colleghi, immagini tuttavia che sciagura sarebbe se tutte le pagine contenessero un pensiero unico) ed è altresì il motivo per il quale pubblichiamo il suo disappunto, evitando di far finta di nulla o tenerlo nascosto. Se invece è proprio l’intero giornale che non la rappresenta, allora è grave, ce ne sentiamo responsabili e le chiediamo scusa. Di più. Non attenda l’anno prossimo, interrompa l’abbonamento subito: faremo in modo di farle avere i soldi di differenza che le spettano. Perché la fiducia reciproca è tutto. E questo giornale, se non rimane «nostro», presto o tardi diventerà di nessuno.