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Appuntamento dal medico di base. Un’attesa infinita

Volevo porre all’attenzione la lunghissima attesa per avere un appuntamento dal medico di base. Ho richiesto una visita e l’appuntamento mi è stato dato fra 19 giorni. Direi che abbiamo passato tutti i limiti! Attenzione non è poi detto che ci sarà lui perché più di una volta mi sono ritrovata, a sorpresa con una neolaureata. La sanità ormai è alla deriva e sarebbe ora di dare una sistemata sia alle liste di attesa (prima gastroscopia fine 2030) che alla presenza giornaliera dei medici di base. Dove andremo a finire?

C.B.

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