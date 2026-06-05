Anche gli arrestati possano dare la propria versione

Dopo aver letto il breve articolo su Diritto e Giustizia del 25 maggio, esprimo tutta la mia approvazione sul fatto di modificare e/o meglio ancora eliminare la Legge che permetta al «criminale» arrestato di avere il diritto di non rispondere alla richiesta di inquirenti preposti. Non si tratta di accusare se stesso, ma di dare la sua interpretazione alla sua verità. Non siamo più nei tempi antichi e se vogliamo che la Legge funzioni è ora di cambiare!

Gengi