Amore di mamma, nessuno lo può davvero eguagliare

Davanti ai miei occhi sempre c’era lei nelle diverse stagioni della sua vita e della mia vita. Mamma, sempre al mio richiamo lei c’era, per una parola, per un consiglio, per tutto lei c’era! L’amore di una mamma nessuno lo può eguagliare, sì, forse è proprio simile all’amore di Dio nei nostri confronti, più di una volta ho sentito che l’amore di Dio Padre è simile all’amore di una madre, e ben venga questa universale similitudine! Torniamo a noi, mia mamma come tutte le mamme degli anni Sessanta aveva pochi vestiti nel suo stretto armadio... Il vestito della festa e i semplici vestiti dei giorni feriali. Quando vedevi la mamma col vestito della festa era una festa, voleva dire che quel giorno per lei, sempre indaffarata nel mandare avanti la casa e la famiglia, era un giorno speciale! Come era bella la mamma nel suo abito elegante e raffinato, con la camicetta azzurra e la giacca blu. Per l’occasione di un matrimonio comperò un abito di chiffon blu con i fiori bianchi, era veramente una bella signora, peccato che per vederla elegante ci volevano occasioni importanti. Negli ultimi anni portava sempre volentieri in estate un vestitino leggero con le tasche, un abito semplice, ma che ormai rappresentava la sua vita arrivata quasi al capolinea, un abito semplice come fu la sua vita, ma con le tasche, perché nelle tasche puoi mettere ciò che ti serve, così è stato per la sua vita portare sempre con sé le cose essenziali, la sua famiglia, i suoi affetti, senza mai a dimenticare nessuno... Questa è (era) la mia mamma!

Maristella Apostoli

Botticino Sera