Alla messa di san Francesco c’era un vuoto

Domenica 4 ottobre ero presente alla messa solenne celebrata dal vescovo Tremolada nella chiesa cittadina di S. Francesco d’Assisi, per la celebrazione della festa del patrono d’Italia, nonché dell’anniversario degli ottocento anni dalla morte del santo. Presenti numerevoli associazioni provenienti da Adro, unitamente al sindaco dell’omonimo paese che ha portato un anfora contenente olio per la benedizione. Nessuna autorità presente in rappresentanza del Comune di Brescia, né il sindaco, né assessori e nemmeno nessuna autorità in rappresentanza dell’opposizione. Mi sono sentita offesa, da cittadina italiana e bresciana, in primis nei confronti del vescovo ma anche nei confronti del S. Patrono d’Italia. Mi chiedo come mai questa assenza delle autorità cittadine in un’occasione così importante.

M.P.