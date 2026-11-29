Alberi della pace e quei pannelli che nessuno vede
Vi invio una segnalazione civica relativa al giardino d’ingresso del Museo di Santa Giulia lungo il Corridoio Unesco di Brescia, dove crescono due alberi di straordinario valore storico e simbolico: un Kaki e un Aoghiri, «figli di seconda generazione delle piante sopravvissute ai bombardamenti atomici di Nagasaki e Hiroshima». Nonostante la loro importanza, la quasi totalità dei bresciani e dei turisti, passa loro accanto senza sapere cosa siano. I quattro pannelli informativi in italiano e inglese (che riportano proprio la dicitura «Corridoio Unesco») sono infatti affissi lungo un passaggio laterale a ridosso dell’edificio, di fatto non frequentato, mentre tutti i visitatori percorrono il viale principale sul lato opposto dell’aiuola. Dopo aver ricevuto in passato risposte interlocutorie («il percorso previsto è quello») ho inviato una lettera formale al Protocollo Generale del Comune di Brescia chiedendo di trasmetterla alla Sindaca, alla Giunta e a tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e per conoscenza a Fondazione Brescia Musei, per chiedere un intervento semplice e a costo quasi zero: spostare i pannelli (o aggiungere due piccole targhe) sul bordo del viale principale.
Duilio Zogno
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