Vi invio una segnalazione civica relativa al giardino d’ingresso del Museo di Santa Giulia lungo il Corridoio Unesco di Brescia, dove crescono due alberi di straordinario valore storico e simbolico: un Kaki e un Aoghiri, «figli di seconda generazione delle piante sopravvissute ai bombardamenti atomici di Nagasaki e Hiroshima». Nonostante la loro importanza, la quasi totalità dei bresciani e dei turisti, passa loro accanto senza sapere cosa siano. I quattro pannelli informativi in italiano e inglese (che riportano proprio la dicitura «Corridoio Unesco») sono infatti affissi lungo un passaggio laterale a ridosso dell’edificio, di fatto non frequentato, mentre tutti i visitatori percorrono il viale principale sul lato opposto dell’aiuola. Dopo aver ricevuto in passato risposte interlocutorie («il percorso previsto è quello») ho inviato una lettera formale al Protocollo Generale del Comune di Brescia chiedendo di trasmetterla alla Sindaca, alla Giunta e a tutti i Consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e per conoscenza a Fondazione Brescia Musei, per chiedere un intervento semplice e a costo quasi zero: spostare i pannelli (o aggiungere due piccole targhe) sul bordo del viale principale.

Duilio Zogno