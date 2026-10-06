Al Pronto soccorso i pazienti meritano più rispetto

Da tempo passa la linea di santificazione dei Pronto soccorso. Chi si lamenta o protesta passa per offensivo, violento, prepotente. Ma avrà sempre torto? Rivolgersi al Pronto soccorso oggi significa consegnarsi a degli sconosciuti padroni di fare di te quello che vogliono, come vogliono, quando vogliono. Tu sei un sacco di patate, loro sono i martiri difesi da tutti, che hanno tutte le ragioni dalla loro parte. Quando poi qualcuno perde la tramontana e spacca tutto, io penso che poteva anche non avere tutti i torti. A nessuno viene in mente che gli ospedali servono ai pazienti, non agli operatori sanitari che possono andare a lucrare gloria anche vendendo frutta al mercato.

Rossano Paroni