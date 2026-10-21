Aggredita in strada, salvata da un passante

Mi è successa una cosa spiacevolissima. Un individuo non meglio identificato con un mezzo ad una ruota senza targa, mi ha quasi tamponato. Mi ha inseguito (preventivamente mi sono fermata non davanti a casa mia), ha iniziato a rigarmi l’auto nuova, mi ha schiacciato il ginocchio nella portiera ed ha cercato di spingermi e buttarmi a terra quando gli ho chiesto di farmi vedere la targa del suo mezzo (che per altro non aveva) dicendo che avrei chiamato i carabinieri. Per fortuna un signore è sceso dall’auto e l’ha fatto allontanare (grazie a Dio c’era lui!). Ora mi trovo con un ginocchio mal messo e l’auto nuova rigata. Possibile che non possa fare niente? E se quel benedetto signore non fosse sceso dall’auto? Io non ho parole! Ma come fanno a girare ancora questi personaggi con questi mezzi non riconoscibili?

Lettera firmata