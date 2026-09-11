Addio a Carlo, grande campione di amicizia

Nei giorni scorsi a Verolanuova è venuto a mancare il mio caro amico d’infanzia Carlo Bettoncelli. Personalmente, mi piace ricordarlo partendo da quando eravamo «gnari», come si dice da noi. Con Carlo ho condiviso tante partite di pallone all’oratorio di Verolanuova, e le interminabili sfide a calciobalilla. A calciobalilla era davvero un campione, vinceva sempre le gare. Era un ragazzo di grande compagnia, gli piaceva divertirsi e stare insieme, e con il suo modo di fare contribuiva a far stare bene tutti noi suoi amici. Le nostre strade si sono poi rincontrate anche da grandi. Nel 2015 abbiamo partecipato insieme ai Giochi del Pensionato organizzati dallo SPI a Cattolica, per una settimana intera. Lui come giocatore di bocce, io e mia moglie come giocatori di briscola, tutti in rappresentanza dei pensionati bresciani. Anche a Cattolica, Carlo si è dimostrato quello di sempre: il solito ragazzo solare, con il suo sorriso radioso, sempre pronto alla battuta, in tutti i campi, dimostrando anche di possedere una buona cultura. Il giorno del suo funerale la chiesa di Verolanuova era piena di amiche e amici, venuti dal paese e da fuori: il segno di quanto fosse benvoluto. Ciao Carlo, mancherai immensamente a tua moglie e ai tuoi figli, ai quali rinnovo le mie più sincere condoglianze, ma mancherai tanto anche a tutti noi amici, che siamo tanti.

Luigi Andoni

Manerbio