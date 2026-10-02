Accessibilità: bocciate le Poste in piazza Vittoria

Volendo e dovendo chiudere un vecchio libretto postale cartaceo mi son recata nell’ufficio postale in via Baracca dove era depositato. Mi è stato detto che, essendo stato aperto nell’ufficio in via Marsala ormai chiuso, dovevo andare in piazza Vittoria, perché era stato trasferito lì. Quindi, in data 15 settembre alle ore 12, ho chiamato il numero con prefisso 06 segnato sul sito della posta per fissare un appuntamento il 26 settembre. Mi hanno detto che dovevo parlare con un consulente, di cui mi han dato nome e cognome. A causa delle mie difficoltà deambulatorie, sono stata accompagnata da Andrea, un operatore dell’agenzia Senilia (che consiglio vivamente). Giunti in piazza Vittoria non abbiamo trovato un’entrata priva di scalini da cui poter accedere. Ci siamo recati sul retro, in via Alessandro Volta 6, in cui c’è un’entrata con piattaforma per chi ha difficoltà. Solo che la piattaforma era rotta, quindi non funzionante, ed io ho dovuto, con grande fatica e aiutata dal mio accompagnatore, fare degli scalini per poter accedere agli uffici. Piccola nota personale, concedetemela: vorrei che alcune persone provassero anche solo per dieci minuti che cosa vuol dire salire scalini quando si hanno difficoltà. E aggiungo che ho trovato oltremodo vergognosa questa cosa. Dopo i giri in piazza Vittoria e gli scalini ero sfinita. Negli uffici un’impiegata, gentile e professionale (si chiama Federica, e la ringrazio), mi ha detto che il consulente non serviva, ma che dovevo recarmi all’ufficio postale in via Foscolo, perché lì non potevano darmi la somma depositata (una somma modesta). Sempre la gentile e attenta Federica mi ha fissato un appuntamento in via Foscolo, dove spero di concludere finalmente questa piccola Odissea. Sconforto, rabbia e avvilimento per il tempo perso mi hanno condizionato per l’intera giornata. Se mi è concessa l’ironia credo che Franz Kafka, nello scrivere il suo romanzo Il Castello, poi pubblicato postumo, abbia immaginato il palazzo postale di piazza Vittoria. Informazioni sbagliate e insensibilità burocratica e umana.

Elena Bettinetti