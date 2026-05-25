Abolire la facoltà di non rispondere (ne siamo sicuri?)

Caro Fabio, comprendiamo che in un tempo in cui ci si limita a vagliare la superficie, certe scelte possano sembrare immotivate. Nostro compito tuttavia è anche sondare la profondità delle questioni, oltre ad avere buona memoria. La facoltà di non rispondere si applica per il principio del «nemo tenetur se detegere» («nessuno è tenuto ad accusare se stesso»). In tempi antichi invece, la confessione era considerata la «regina delle prove» e per ottenerla si faceva di tutto, compreso un largo uso della tortura giudiziaria. Ecco perché qualche secolo fa, nei Paesi così detti «civili», fu stabilito che l’accusa doveva trovare le prove da sé, senza estorcerle all’imputato. Un buon motivo per evitare tentazioni di scorciatoie e continuare con quella tradizione tuttora.