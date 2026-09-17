A Travagliato l’Ufficio postale resta chiuso

Chiedo cortesemente ancora uno spazio per segnalare il perdurare del disservizio postale a Travagliato, segnalato con una precedente lettera al giornale. Nonostante le rassicurazioni ricevute da Poste Italiane nei mesi scorsi, la riapertura è continuamente slittata e al 14 settembre, tramite i portalettere vengo a sapere che l’ufficio riaprirà il prossimo anno! Senza una data certa! Oltre un anno per ripristinare un ufficio, mi sembra veramente eccessivo! Quindi a causa dell’assalto al bancomat del 23 dicembre 2025, siamo nuovamente al punto di partenza, i lavori di sistemazione erano iniziati in primavera 2026 ma al momento sono fermi. Possibile che nessuno pensi ai problemi che vengano causati all’utenza? Certo, Poste Italiane ora deve pensare all’Opa su Tim e nel frattempo le persone vengono dimenticate.

Ferruccio Pezzali

Travagliato