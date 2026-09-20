A ottantasei anni a zonzo nella Bassa in sella alla mia MV
Penso sia una caratteristica comune agli esseri umani, specialmente ad una certa età e quando non possono più fare progetti per il futuro, rifugiarsi nei ricordi del passato che suscitano nostalgia per cose fatte e un malinconico senso di colpa per quelle non fatte. Una delle cose che rimpiango di non aver fatto in gioventù è stato quello di non aver colpevolmente interrogato i miei genitori, ormai scomparsi, sui loro luoghi di origine e sulle loro storie familiari. Pertanto spinto da questo mio desiderio, grazie alla salute che ancora a 86 anni mi sostiene, ho deciso in sella alla mia motocicletta MV del 1959 di andare alla riscoperta di quei luoghi parte nell’Est e parte nell’Ovest della Bassa bresciana dove negli anni Trenta del novecento vissero e si svolsero le vite dei miei avi. È stato per me una esperienza unica dov’è ho constatato che le emozioni che ho provato derivano da un passato che non è dietro ma dentro di me.
Michele Celesti
Caro Michele, che bella lezione ha imparato: grazie per averla condivisa. In più la sua lettera fa da camera di compensazione a quella pubblicata ieri: al baratro di buio raccontato da Marinella, che vive sola e si accinge ad essere operata al ginocchio, lei oppone il trampolino del desiderio e della volontà, spiccando il volo a ottantasei anni con la sua motocicletta. Immaginarla prudente ma deciso, mentre sfreccia per le strade della Bassa, godendosi l’aria sul viso e il rumore scoppiettante della MV a pieno regime, apre il cuore anche a noi, che un po’ la invidiamo e un po’ vogliamo prendere esempio. Sa cosa le diciamo? Oggi, invece di starcene pigri a leggere in poltrona per gustare il riposo domenicale, toglieremo la vecchiaVespa dal garage e ce ne andremo anche noi a zonzo. Che, specie nei giorni di festa, è proprio il tempo che pare perso ad esser guadagnato.
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