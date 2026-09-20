A ottantasei anni a zonzo nella Bassa in sella alla mia MV

Penso sia una caratteristica comune agli esseri umani, specialmente ad una certa età e quando non possono più fare progetti per il futuro, rifugiarsi nei ricordi del passato che suscitano nostalgia per cose fatte e un malinconico senso di colpa per quelle non fatte. Una delle cose che rimpiango di non aver fatto in gioventù è stato quello di non aver colpevolmente interrogato i miei genitori, ormai scomparsi, sui loro luoghi di origine e sulle loro storie familiari. Pertanto spinto da questo mio desiderio, grazie alla salute che ancora a 86 anni mi sostiene, ho deciso in sella alla mia motocicletta MV del 1959 di andare alla riscoperta di quei luoghi parte nell’Est e parte nell’Ovest della Bassa bresciana dove negli anni Trenta del novecento vissero e si svolsero le vite dei miei avi. È stato per me una esperienza unica dov’è ho constatato che le emozioni che ho provato derivano da un passato che non è dietro ma dentro di me.

Michele Celesti