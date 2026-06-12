A Ome esperienza davvero negativa al Pronto soccorso

Il mio vuole essere uno sfogo personale per quanto mi è successo tra domenica 31 maggio e il primo giugno 2026. Tramite il 118 sono stata portata nel Pronto soccorso della clinica di Ome e il medico di turno della notte nonostante stessi male non si è nemmeno avvicinato a me per visitarmi dicendomi che non avevo motivo di stare al pronto soccorso. In tutto il periodo trascorso non è arrivato nessuno nemmeno in codice bianco. Non sono stata nemmeno dimessa perché neanche l’accettazione mi hanno fatto all’arrivo. Non auguro a nessuno di arrivare in questa struttura.

Barbara