A Mompiano strade colabrodo. Sembra il tagadà

Scrivo per chiedere, ancora una volta, un sopralluogo urgente nelle strade di Mompiano, ridotte ormai a un percorso di guerra tra buche, tombini sporgenti, avvallamenti, rattoppi indecenti e carreggiate devastate. La situazione ha superato da tempo il limite della normale incuria amministrativa. Quanto dovremo aspettare ancora perché il Comune si degni di intervenire sul tratto che da via Ambaraga arriva fino a via Fontane, passando per via Fermi? Percorrerlo in auto significa essere sballottati come sul «tagadà» del luna park, con la differenza che lì almeno il biglietto è facoltativo e il divertimento dura pochi minuti. Noi cittadini, invece, paghiamo ogni giorno. Paghiamo tasse, multe, imposte, balzelli, accise... Le paghiamo lavorando, spesso con enormi sacrifici. E in cambio riceviamo strade che sembrano bombardate. A questo punto la domanda è inevitabile: voi amministratori, esattamente, per cosa venite mantenuti? Per fare passerelle? Perché certamente non si vede traccia di una manutenzione seria del territorio.

Roberto Giudice Faccioli