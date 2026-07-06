ROMA, 06 LUG - "La frammentazione, la polarizzazione, le chiusure al dialogo in politica sono un male che può ripresentarsi. Nessuno è un'isola e la democrazia è proprio quella comunità di destino che aiuta a pensarci insieme e trovare le risposte necessarie al bene di tutti. Lo spirito costituente ci indica un metodo indispensabile per affrontare i grandi temi arrivando a decisioni condivise liberandosi dalla pericolosa polarizzazione, agonistica ma non costruttiva, povera di cultura e di visione". Lo dice il presidente della Cei Matteo Zuppi in un messaggio al convegno "Ridare voce alla democrazia", dove si discute anche di legge elettorale.
Zuppi, 'democrazia in pericolo se decisioni non condivise'
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