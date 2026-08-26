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Zelensky visita le truppe ucraine sul fronte sudorientale

KIEV, 26 AGO - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato mercoledì di aver visitato le truppe sul fronte sud-orientale, dove Kiev ha recentemente ottenuto successi contro le forze russe. "Oggi, insieme al comandante in capo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatyi, stiamo lavorando in prima linea nel settore di Oleksandrivskyi", ha affermato Zelensky sui social media.

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