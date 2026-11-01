ROMA, 01 NOV - "Nel corso della notte, la nostra infrastruttura energetica è stata oggetto di attacchi russi in quattro regioni: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr e Khmelnytskyi. Sono state prese di mira sottostazioni, trasformatori e linee elettriche che forniscono energia alle case dei nostri cittadini. Le squadre di riparazione sono al lavoro ovunque. Al momento, centinaia di migliaia di famiglie sono ancora senza elettricità". Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Proseguono senza sosta - aggiunge - anche i massicci attacchi russi contro altre infrastrutture critiche dell'Ucraina. Nell'ultima settimana, la Russia ha lanciato contro il nostro Paese 1.940 droni d'attacco, oltre 1.580 bombe aeree guidate e 44 missili di vario tipo, inclusi 36 missili balistici. L'intensità degli attacchi è estremamente elevata e i russi stanno cercando di sfruttare al massimo la carenza di intercettori per missili balistici". "Ogni giorno comunichiamo la nostra necessità di missili Patriot agli Stati Uniti, all'Europa e agli altri partner in grado di offrire sostegno. Proprio questo mese, gli Stati Uniti e i Paesi europei hanno adottato nuove decisioni riguardanti ulteriori pacchetti di aiuti per l'Ucraina. Tuttavia, le consegne non possono richiedere anni. La Russia sta distruggendo le infrastrutture e uccidendo la nostra gente proprio ora, puntando tutto sui missili balistici per questo inverno. Di conseguenza, anche le decisioni sulla difesa aerea devono essere attuate immediatamente".
Zelensky, 'raid su 4 regioni, centinaia di migliaia senza elettricità'
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