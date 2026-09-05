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Zelensky, 'raid russi su aeroporti dove è possibile arrivo degli inviati Usa'

ROMA, 05 SET - "Durante la notte ci sono stati anche attacchi russi dimostrativi contro i nostri aeroporti, a Kiev e Boryspil. Attacchi deliberati, per la prima volta dopo diverso tempo": lo ha denunciato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "È evidente che questi attacchi russi", ha aggiunto il leader ucraino, "sono una reazione alle discussioni e ai preparativi per l'eventualità che la parte statunitense utilizzi un aereo per recarsi in Ucraina e atterrare all'aeroporto di Kiev o a quello di Boryspil".

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