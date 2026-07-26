BELGRADO, 26 LUG - "Disponiamo di rapporti di intelligence esaustivi sui piani della Russia per l'autunno. Putin sta creando le condizioni per un'espansione della mobilitazione. Le sue cifre sulle perdite parlano da sole. In meno di sette mesi quest'anno, 221.000 persone si sono arruolate nelle Forze Armate russe. Nello stesso periodo, le perdite russe ammontano a quasi 225.500, di cui 131.000 morti e quasi 93.000 feriti. Una parte significativa di questi feriti è grave, poiché l'assistenza medica in prima linea in Russia è catastroficamente carente": lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky "Putin si sta semplicemente preparando a mandare più russi in guerra. Lo maschera con parole e segnali diversi, ma è questo che si sta preparando a fare. È fondamentale che, insieme ai nostri partner, esercitiamo una pressione sufficiente sulla Russia affinché l'idea di porre fine a questa aggressione diventi quella dominante: l'idea di pace, non di un'altra mobilitazione russa", ha consluso Zelenskly nel post. Il leader ucraino sui social ha anche affermato che Putin avrebbe chiesto alla Corea del Nord di inviare in Ucraina altri 30.000 soldati, dopo quelli già utilizzati lo scorso anno nel Kursk invaso dalle truppe ucraine.
Zelensky, 'Putin si prepara a mobilitare nuove forze per l'Ucraina'
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