Zelensky, 'Putin oggi ha scelto la guerra'

KIEV, 05 GIU - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da quattro anni. "Purtroppo, la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra: tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra", ha commentato Zelensky dopo che Putin aveva affermato di non vedere "alcun motivo" per incontrare il leader ucraino.