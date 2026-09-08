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Zelensky, possibili colloqui Ucraina-Russia-Usa questo mese

KIEV, 08 SET - Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che nel fine settimana gli inviati Usa hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. "Se tutte le parti sono d'accordo, vogliamo tenerlo anche in autunno. Se settembre va bene, sarebbe ottimo. Prima avviene, meglio è", ha detto Zelensky ai giornalisti.

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