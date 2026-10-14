ROMA, 14 OTT - "Sono già in Gran Bretagna, insieme al mio team. Oggi è prevista un'udienza presso sua maestà il re Carlo III. Ci sarà anche un'importante incontro con il premier Andy Burnham, discuteremo una vasta gamma di questioni di sicurezza". Così il presidente ucraino Volodymr Zelensky sui social al suo arrivo a Londra.
Zelensky, oggi a Londra vedrò Re Carlo III
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