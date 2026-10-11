ROMA, 11 OTT - "L'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. Se il Presidente Trump l'ha negoziata con Putin - per favore, diteci quando inizierà il cessate il fuoco - noi siamo pronti e l'accetteremo". Lo ha scritto il giornalista Barak Ravid riportando una conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
'Zelensky, non sapevo della tregua, diteci quando inizia'
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