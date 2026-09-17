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Zelensky nomina un nuovo Procuratore generale ad interim

ROMA, 17 SET - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha nominato Anton Kovalsky, procuratore capo del governatorato di Khmelnytsky, Procuratore generale ad interim. Lo rende noto Kyiv Independent. Kovalsky prende il posto di Ruslan Kravchenko che era stato rimosso dall'incarico dal Parlamento il 15 settembre, nel contesto di un grave scandalo di corruzione. Secondo alcune indiscrezioni dei media, Kovalsky potrebbe essere nominato Procuratore generale a titolo definitivo, anziché limitarsi a ricoprire la carica ad interim.

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