ROMA, 29 GIU - "La Russia prevede di conquistare la regione del Donetsk entro il 31 dicembre di quest'anno. Il Cremlino ha già posticipato questa scadenza per ben 15 volte". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, stando a quanto riporta Rbc-Ucraina. "La leadership politica russa sogna costantemente il Donbass. Hanno già fatto questo sogno 15 volte, come se potessero conquistare completamente il Donbass", ha affermato il presidente.
Zelensky, 'Mosca prevede di conquistare il Donetsk entro il 31 dicembre'
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