ROMA, 14 OTT - "Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara, inequivocabile e basata su principi. Grazie per aver compreso chi è l'aggressore e cosa significhi costruire una pace dignitosa e duratura. Ciò è possibile soltanto attraverso la forza e gli sforzi congiunti per la nostra sicurezza": lo afferma in un post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.
Zelensky, 'grazie Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile'
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