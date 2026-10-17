KIEV, 17 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ritiene che l'amministrazione statunitense rimuoverà ulteriori sanzioni contro la Russia, dopo che il presidente Donald Trump ha revocato alcune misure punitive nei confronti del Cremlino. "Purtroppo, la revoca delle sanzioni continuerà. Credo che l'accordo sul diesel sia solo il primo passo", ha affermato Zelensky ai giornalisti, riferendosi all'intesa raggiunta da Trump con il presidente Vladimir Putin per consentire alcune esportazioni di diesel russo, nonché all'annuncio, dato ieri, della revoca di alcune sanzioni.
Zelensky, 'gli Usa toglieranno altre sanzioni alla Russia'
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