BELGRADO, 25 LUG - In un attacco ucraino "a lungo raggio sono state colpite nel Mar Caspio navi utilizzate per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran, nonché una nave da guerra": lo afferma in un breve post su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che elenca altri obiettivi russi colpiti nelle ultime ore dalle "sanzioni a lungo raggio" ucraine.
Zelensky, 'colpite nel Mar Caspio navi con armi dirette all'Iran'
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