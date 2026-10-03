ROMA, 03 OTT - L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e altre città: lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky in un'intervista a Reuters. Zelensky ha affermato che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato una "nuova dottrina" di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista di questo inverno. "I documenti consentono loro di attaccare le strade, le scuole, gli ospedali, per far lasciare le città".
Zelensky, 'aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe in risposta all'escalation'
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