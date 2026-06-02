Zelensky, attacco russo con 656 droni e 73 missili, morto anche un bimbo

ROMA, 02 GIU - "Nella notte, la Russia ha lanciato contro i nostri cittadini 656 droni d'attacco e 73 missili di vari tipi: balistici, da crociera, antinave. Un attacco su larga scala e una dichiarazione assolutamente trasparente da parte della Russia: se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi balistici e da altri missili, questi attacchi continueranno. L'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile, in modo che questa guerra possa finalmente concludersi. E c'è assolutamente bisogno dell'aiuto degli Stati Uniti nella fornitura di missili ai Patriot".Così il presidente ucraino Voldymyr Zelensky confermando i 13 morti, tra i quali un bimbo